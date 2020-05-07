Козловский поведал о тяготах отцовства

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07.05.2020, 14:50, Разное

Малышку назвали довольно необычно – девочка получила двойное имя на европейский манер. Ода Валентина появилась на свет в Америке, где артисты пережидают карантин. Молодые родители предпочитают не показывать дочь широкой общественности.

Несколько дней назад Данила Козловский отпраздновал юбилей – звезде исполнилось 35 лет. Только сейчас у молодого отца появилась возможность поблагодарить всех за поздравления. “Если хочешь рассмешить ребенка, расскажи ему о своих планах😂#ябатя (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – пожаловался актер.

Мужчина большую часть своего времени проводит с Одой Валентиной, поэтому ему не хватает ресурсов на общение с поклонниками. Подписчики оценили преданность молодого отца и пожелали дочурке здоровья.

Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский долгое время скрывали свой роман. Даже информация о том, что пара ждет ребенка, подтвердилась только после рождения дочери. Девочка появилась на свет в США 2 марта 2020 года. По информации телеканала “360”, актер присутствовал на родах.

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Публикация от Danila Kozlovsky (@danilakozlovsky) 6 Май 2020 в 7:42 PDT



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