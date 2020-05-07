Сын Сафронова активно борется с коронавирусом

07.05.2020, 14:50, Разное

Лука Затравкин опубликовал фотографию из квартиры. На нем парень сидит за пианино, на котором стоят кроссовки с завязанными шнурками. Как оказалось, артист участвует в челлендже, суть которого – мотивировать людей оставаться дома.

“Друзья, всем нам погода за окном травит душу, манит на прогулку”, – жалуется музыкант. Однако лучшее, что можно сделать, чтобы предотвратить распространение коронавируса, – не выходить на улицу. Лука Затравкин анонсировал челлендж #ЗавяжиШнуркиДома, он призвал подписчиков сделать то же самое: взять ботинки и связать их между собой.

Фолловеры с иронией отнеслись к предложению сына известного художника. “Лука, а ты вообще завязать шнурки в состоянии? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “А у кого-то челлендж, как не умереть от голода”, “Завяжи шнурки и заодно на время рот зашей, вот это будет рецепт супер!”

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Друзья, всем нам погода за окном травит душу, манит на прогулку. Но нет! Мы с вами знаем, что именно сейчас важно оставаться дома, и позволить солнышку и врачам победить COVID-19. Поэтому я участвую в челлендже #ЗавяжиШнуркиДома и призываю вас сделать тоже самое! Завяжите между собой шнурки у пары обуви, выложите фотку в инстаграм, призовите также поступить друзей и знакомых! #ЗавяжиШнуркиДома вместе со мной! Как символ того, что мы с гарантией остаемся дома и тем самым приближаем победу над вирусом! ⠀ ⠀ Передаю челлендж: @dimagordey

Публикация от Лука Сафронов – Затравкин (@lukasafronovofficial) 7 Май 2020 в 12:30 PDT

Напомним, ранее Лука Затравкин сообщил, что собирается поправиться. Как отметил молодой человек, ему важна магия чисел, и 250 килограммов – это вес половозрелого льва. Никас Сафронов поддержал сына в его начинании. По последним данным, музыкант уже весит порядка 242 кило, так что до заветной цифры осталось немного.