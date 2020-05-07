Украинских чемпионов по боксу внесли в базу «Миротворца»

07.05.2020, 14:48, Новости дня

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».

На сайте организации объясняется, что спортсмены «отвергали российскую агрессию и отрицали независимость украинского православия от контроля России, они встали на сторону предателей Украины», передает ТАСС.

Поводом для внесения спортсменов в базу «Миротворца» мог послужить фильм «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», в котором Ломаченко и Усик заявили, что не намерены прекращать общение с российскими друзьями и родственниками.

Фильм рассказывает о дружбе российских и украинских боксеров, а также о том, что Усик и Ломаченко, несмотря на церковный раскол на родине, остаются верными канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Также в ленте глава украинской церкви митрополит Онуфрий призвал народы простить друг друга и возродить «братские, человеческие чувства». После публикации фильма Ломаченко и Усик подверглись жесткой критике в украинских социальных сетях.

Ранее в базу «Миротворца» попал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер за «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».