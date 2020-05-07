 

Потомок коменданта Освенцима отказался прощать своего деда

07.05.2020, 14:48, Новости дня

Внук коменданта Освенцима Райнер Хесс заявил, что никогда не простит своего деда Рудольфа Хесса, поскольку тут является военным преступником, на совести которого тысячи жертв.

Райнер Хесс сообщил в интервью Baltnews, что считает своей миссией борьбу с любыми проявлениями национализма в Европе.

Рудольф Хесс по личному распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера был назначен комендантом Освнцима с 1940 по 1943 годы. Хесс проводил эксперименты по различным способам убийства людей, в конце концов он избрал газ «Циклон-Б».

Райнер пояснил, что в семье деда изначально воспринимали как хорошего солдата и руководителя одной из тюрем. Но со временем это восприятие изменилось.

«Поэтому для меня не было неожиданностью, что мой дед пал на войне, поскольку так было у всех – и в России, и в Великобритании, и в других странах. Мне было тяжелее осознать, что мой дед был комендантом Освенцима – крупнейшего лагеря смерти тогдашней Европы», – сообщил Хесс.

Райнер сделал себе татуировку с надписью «Никогда не забуду» и звездой Давида.

«Она посвящена выжившим [в Освенциме], которые мне здорово помогли [в моей работе], и я постоянно думал, как бы я мог наконец соединить их фамилии в нечто единое. И это то, что я сделал. Это было предназначено не для общественности, а для меня и выживших», – сказал он.

Он также объяснил, почему не стал менять свою фамилию.

«Конечно, проще всего отгородиться от этого. Но я решил использовать свою фамилию как оружие. Если бы у меня была фамилия Мюллер, но в разговоре я бы называл себя внуком коменданта Освенцима Рудольфа Хесса, кто бы мне верил?», – отметил Райнер Хесс.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста.



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