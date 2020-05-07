 

Задержан новый подозреваемый по делу об убийстве Япончика

07.05.2020, 14:48, Новости дня

Задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Джанашии Д. Х., подозреваемого по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору»). Он проходит по делу об убийстве Иванькова. В настоящее время суд рассматривает вопрос о его аресте», – уточнили в суде, передает ТАСС.

В конце апреля в РФ заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик.

В начале февраля Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве Муртазу Шадании. Сообщалось, что он мог быть связан с криминальным авторитетом Махо.

Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / На Камчатке подтверждены первые два случая COVID-19

06.04 / В России мужчина застрелил пятерых человек за то, что они громко разговаривали

08.04 / Число жертв коронавируса в США достигло рекордных 1 736 человек в сутки

09.04 / В Офисе президента Украины заявили, что не отдавали регионы “на откуп олигархам”

15.04 / МИД обвинил США в переписывании истории Второй мировой войны

07.05 / Newsweek – экс-заместитель генсека НАТО призвала не забывать о продлении СНВ-III даже в условиях пандемии

01.05 / Разин обвинил власти Украины в смерти солистки «Фристайла»

25.04 / Замкнутый круг, необходимый для разрыва цепочки распространения коронавируса

21.04 / «Говард Хьюз: власть, паранойя и дворцовые интриги»

10.04 / Определены опасные последствия заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска