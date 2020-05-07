 

Infiniti повысила цены на все кроссоверы в России

07.05.2020, 14:46, Новости дня

Премиальная компания Infiniti увеличила стоимость на свои кроссоверы на российском рынке.

В свою очередь, размер удорожания составил 35-90 тысяч рублей в разных моделях и комплектациях. Кроме того, наименьшее удорожание коснулось модели Infiniti QX60, тогда как увеличенная модификация Infiniti QX80 увеличилась в цене на 55 тысяч рублей. Наибольший прирост цены коснулся флагманской модели Infiniti QX50, которая подорожала до 90 тысяч рублей.

Предшествующее удорожание отметилось в середине прошлого месяца, когда автомобили Infiniti  уже становились дороже на 60-110 тысяч рублей. Эксперты не исключают, что текущее удорожание окажется не последним за последние полгода, и состоится очередной этап обновления прайса.



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