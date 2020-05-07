Путин предложил переориентировать простаивающий транспорт с международного на внутренний рынок

07.05.2020, 14:30, Новости дня

Международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен, занимавшийся международными перевозками транспорт следует переориентировать на внутренний рынок, сообщил президент Владимир Путин.

«Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта – сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время», – сообщил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

В связи с этим Путин поручил «использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране».

Глава государства добавил, что «транспортный потенциал обязательно будет востребован по мере выхода экономики на траекторию роста». «Это неизбежно, когда начнет восстанавливаться спрос на поездки и перевозку грузов. От слаженной работы транспортных, логистических компаний будет во многом зависеть быстрая нормализация экономической, деловой жизни», – подчеркнул президент.

Ранее в четверг Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в РФ в условиях борьбы с коронавирусом.

В среду президенту представили план по снятию ограничений, наложенных в связи с коронавирусом. Также сообщалось, что проект плана восстановления российской экономики содержит меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев.