 

На Украине раскритиковали «культ Победы»

07.05.2020, 14:30, Новости дня

Во время Великой Отечественной войны жители Украины «воевали за чужие интересы», сообщил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале организации, Дробович отметил, что 75 лет назад жители Украины «были разделены границами и воевали за чужие интересы».

«Трагедия украинского народа во время Второй мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда – друг против друга», – сообщил он.

По его словам, «нацисты и коммунисты одинаково не считались с ценой человеческой жизни».

«Единственным действительно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение – люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем», – заключил Дробович.

Напомним, на Украине отказались проводить акцию «Бессмертный полк».

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

Yа Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.



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