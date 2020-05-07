Путин попросил не давить на бизнес «бессмысленными требованиями»

07.05.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин попросил сотрудников федеральных ведомств «не перегибать палку с профилактическими мерами» и не давить на бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями.

«Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте», – указал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что «здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями». «Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане», – отметил глава государства.

Ранее в четверг Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в РФ в условиях борьбы с коронавирусом. Он также поручил переориентировать занимавшийся международными перевозками транспорт на внутренний рынок.

В среду президенту представили план по снятию ограничений, наложенных в связи с коронавирусом. Также сообщалось, что проект плана восстановления российской экономики содержит меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев.