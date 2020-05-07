 

Маску указали на невозможность назвать сына набором символов

07.05.2020, 14:16, Новости дня

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс не смогут назвать своего ребенка именем X Æ A-12, сообщил юрист Дэвид Гласс, занимающийся семейным правом.

Гласс заявил, что власти штата Калифорния, где родился ребенок, не примут такое имя в официальных документах, передает People.

«В Калифорнии можно использовать только 26 букв английского языка в имени ребенка», – сказал он.

Юрист отметил, что единственным исключением может служить апостроф, надстрочный знак в виде запятой, остальные символы невозможно ввести в систему, потому если в свидетельстве о рождении родители укажут имя X Æ A-12, то документ откажутся принимать и попросят заполнить заявку заново.

«У них будет возможность обжаловать отказ в принятии свидетельства о рождении, но маловероятно, что их возражения примут, потому что, опять, это Калифорния, в котором не принято использование символов», – заключил Гласс.

Ранее стало известно, что Маск и Граймс решили назвать ребенка X Æ A-12. Певица объяснила, что X – это неизвестная переменная, Æ – ее «эльфийское написание» аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»). A-12 – разработанный для ЦРУ самолет-разведчик.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Захарова: демонтаж памятника Коневу в Праге без ответа не останется

27.04 / Визит Лаврова в Софию перенесли

06.05 / Разные части мозга служат у муравьев для длительной и кратковременной памяти

15.04 / Рошаль поддержал инициативу «Молодежки ОНФ» по оказании помощи больницам

31.03 / Как правильно чихать и кашлять. Инфографика

13.04 / Испытания по использованию беспилотников в борьбе с коронавирусом прошли в России

06.04 / В Молдове от коронавируса скончались уже 15 человек

26.03 / Крушение Cу-27 над Черным морем: зафиксирован сигнал радиобуя

23.04 / Мнения: Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

14.04 / Создан наноуглеродный материал, который прочнее алмаза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска