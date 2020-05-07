Путин начал совещание по вопросам развития транспортной отрасли

07.05.2020, 14:16, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в РФ в условиях борьбы с коронавирусом.

«Прежде всего, прошу доложить, какие меры принимаются на транспорте для защиты от коронавирусной инфекции, как с учетом специфики отрасли обеспечивается охрана здоровья пассажиров и персонала. Сейчас эти вопросы в центре нашего внимания», – указал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Глава государства указал, что транспорт проходит трудный этап в период пандемии, многие компании терпят убытки, но транспортные и логистические компании продолжают работу.

«Как и другие ключевые, базовые отрасли, транспорт сейчас проходит трудный этап, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями. Мы видим, как сократились объемы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы, многие компании терпят убытки», – сообщил президент.

При этом он отметил, что «в таких непростых условиях наши транспортные, логистические компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают надежное сообщение регионов и территорий, что для нашей огромной страны является стратегической задачей». «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллективы транспортных предприятий за напряженный, ответственный труд в этот сложный период эпидемии», – добавил Путин.

По его словам, важно поддержать людей, работающих в сфере транспорта, и обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса в России.

«В том числе у компаний должны быть средства на выплату заработной платы, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств. Как мы уже сделали в отношении других отраслей, мы приняли решение выделить из резервного фонда правительства более 23 миллиардов рублей в качестве экстренной, оперативной помощи, например, авиационным компаниям. Эти средства должны пойти на оплату труда экипажей, сотрудников, на расчёты по аэропортовым услугам и лизинговым платежам», – добавил президент.

При этом Путин обратил внимание, что ситуация с авиаперевозками в период пандемии коронавируса особенно сложная. По его словам, будет проведено специальное совещание по мерам поддержки.

«Отмечу, что ситуация в сфере воздушных перевозок – и в России, и во всем мире – особенно сложная, мы это прекрасно видим, понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе», – подчеркнул глава государства.

Ранее в четверг российское правительство обсудило предоставление субсидий российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов из-за распространения коронавируса.

В среду президенту Владимиру Путину представили план по снятию ограничений, наложенных в связи с коронавирусом. Также сообщалось, что проект плана восстановления российской экономики содержит меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев.