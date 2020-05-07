Шмыгаль: До 22 мая метро в Украине не откроют

07.05.2020, 14:15, Новости дня

Согласно планам правительства, метрополитены в Украине не возобновят работу до 22 мая. Об этом на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает сайт главы государства.

По словам премьер-министра, ситуация с эпидемией COVID-19 еще не стабилизировалась, поэтому ранний запуск общественного транспорта грозит распространением коронавируса.

Зеленский в свою очередь отметил, что выход страны из карантина должен быть постепенным.

“Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных – более полутысячи. Транспорт – прямой способ распространения этой опасности”, – подчеркнул глава государства.

5 мая Шмыгаль заявил, что открытие метрополитенов в стране после смягчения карантина будет проходить в два этапа.

По информации источников “РБК-Украина” в Офисе президента, метро в Украине откроют только в конце июня или в июле.

6 мая мэр Харькова Геннадий Кернес раскритиковал премьера за карантин. В частности, он заявил, что “Шмыгаль не понимает, что такое метро”. При этом городской голова добавил, что хотел бы открыть метро с 12 мая, но заверил, что подчинится решению правительства.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Первое смягчение ограничений начнется после 11 мая. Ожидается, что в Украине откроют парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, музеи, библиотеки, предприятия бытового обслуживания, стоматологии, нотариальные и адвокатские конторы. В то же время в областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах.

Согласно предложенному правительством плану выхода из карантина, третий этап (когда частично заработает метро) будет введен, если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших от COVID-19 украинцев в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания, а больницы будут заняты пациентами с коронавирусной инфекцией менее чем на 10%.