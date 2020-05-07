 

В Польше из-за коронавируса перенесли выборы президента. Голосование планируют провести по почте

07.05.2020, 14:15, Новости дня

Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая, перенесены из-за коронавируса. 

6 мая правящая партия “Право и справедливость” опубликовала по этому поводу заявление председателя политсилы Ярослава Качиньского и лидера партии “Соглашение” Ярослава Говина.

В нем сказано, что будет назначена новая дата проведения выборов в заочной форме.

“После 10 мая 2020 года, когда Верховный суд признает недействительность выборов, поскольку они не состоятся, спикер Сейма объявит новые президентские выборы в ближайший возможный срок”, – отмечается в заявлении. 

7 мая нижняя палата польского парламента – Сейм – преодолела вето Сената и одобрила закон о голосовании на президентских выборах по почте. “За” проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 231, сообщило “Польское радио”. Теперь документ должен подписать президент Анджей Дуда.

Газета Rzeczpospolita объяснила, как согласно закону, будет проходить голосование: избиратели должны будут положить конверт с бюллетенем и подписанным заявлением о личном и тайном голосовании в специальный почтовый ящик. 

Избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в президенты. Среди них – действующий глава государства Дуда, которого поддерживает “Право и справедливость”. Он занимает пост главы государства с 2015 года. 

По данным минздрава Польши, коронавирусом в стране заразилось 14 898 человек, 737 из них умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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