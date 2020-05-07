Усика и Ломаченко внесли в базу “Миротворца”

07.05.2020, 14:15, Новости дня

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко 7 мая внесены в базу “Миротворца”. Об этом говорится на сайте волонтерского центра.

“Известные боксеры Ломаченко и Усик оказались на деле слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды. Сознательно они это делают или же с точки зрения финансового интереса, или просто потеряли/не имели генной памяти своего народа – это для Украины уже неважно”, – сказано в сообщении.

По мнению представителей “Миротворца”, оба боксера ведут “циничную игру” на стороне страны–агрессора.

“Пришло время признаться, что место в Чистилище среди коллаборационистов и предателей эти малороссы твердо заслужили… Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России и РПЦ, они стали на сторону предателей Украины”, – заявили в “Миротворце”.

Усик и Ломаченко снялись в российском фильме “Здравствуй, брат, Христос воскресе!”, размещенном 5 мая на YouTube-канале монастыря “Корсунская пустынь”, который находится в Орловской области России.

В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на “хейт” в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это “единый народ”.

Сайт волонтерского центра “Миротворец” действует с весны 2014 года. В базу проекта вносят пособников террористов Донбасса, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду инициировать закрытие “Миротворца” из-за размещения на нем персональных данных людей и тем самым создания угрозы их безопасности.