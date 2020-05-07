В Британии и США зафиксирован рост числа детей с симптомами, напоминающими синдром Кавасаки

07.05.2020, 14:10, Разное

В минувшую среду исследователи из Великобритании сообщили о восьми случаях редких воспалительных проблем у детей, возникших на фоне пандемии. По их словам, симптомы напоминают тяжелую форму синдрома Кавасаки — очень редкого заболевания, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может затруднить приток крови к сердцу.

По данным медиков, все дети ранее были здоровы и чувствовали себя хорошо. Пятерым заболевшим детям потребовалась искусственная вентиляция легких, еще один ребенок нуждался в экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и позже скончался от инсульта. Из восьми детей минимум четверо подвергались воздействию коронавируса, у двоих тесты были положительные. Пятеро из них — мальчики. Отметим, что синдром Кавасаки чаще диагностируется у мальчиков, чем у девочек.

Свои наблюдения британские исследователи опубликовали в медицинском журнале The Lancet. В конце апреля Британская национальная служба здравоохранения (Britain’s National Health Service) направила врачам срочное предупреждение о появившихся случаях атипичной болезни Кавасаки, которая может быть связана с коронавирусом. Когда статья вышла в печать, исследователи сообщили, что они лечили уже более 20 детей с похожими симптомами. Первые десять из этих детей дали положительный результат на антитела к коронавирусу. Это утверждает о том, что они подвергались воздействию вируса в прошлом, даже если на тот момент их тест был отрицательным.

«Мы полагаем, что эта клиническая картина представляет собой новое явление, затрагивающее ранее бессимптомных детей с инфекцией SARS-CoV-2, проявляющейся как гипервоспалительный синдром, сходный с токсическим шоком при болезни Кавасаки», – пишут исследователи.

По мнению доктора Джона Коэна, заслуженного профессора инфекционных заболеваний в Медицинской школе Брайтона и Сассекса (Dr. Jon Cohen, emeritus professor of infectious diseases at Brighton & Sussex Medical School), воспалительный синдром мог возникнуть у детей не только из-за коронавируса. Возможно, это был результат другого инфекционного или неинфекционного воздействия.

Случаи атипичной болезни Кавасаки зафиксированы также в США: ранее Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York City’s health department) предупредил о 15 детях, госпитализированных с необычным воспалительным синдромом, который возможно связан с коронавирусом. Двумя днями позже Департамент выпустил рекомендацию на основе уже 64 похожих случаев.

«К счастью, большинство детей с COVID-19 испытывают только легкие симптомы, но у некоторых может развиться опасный воспалительный синдром», – заявил в своем заявлении комиссар Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк доктор Говард Цукер (New York State Department of Health Commissioner Dr. Howard Zucker).

Согласно рекомендациям ведомства, атипичный синдром Каваски может включать в себя постоянную лихорадку, абдоминальные симптомы, сыпь и сердечно-сосудистые симптомы, требующие интенсивной терапии. В Нью-Йорке по меньшей мере пять детей нуждались в вентиляторе, а более чем в половине случаев требовалась поддержка артериального давления.

В апреле команда детской больницы Стэнфорда Stanford (Children’s Hospital) описала случай 6-месячной девочки, которая была госпитализирована с болезнью Кавасаки, а затем с диагнозом коронавирус.

Девочка выздоровела, но доктор Брэд Сегал (Dr. Brad Segal), который лечил ребенка, сказал, что был очень удивлен, когда ее тест на COVID-19 оказался положительным. Он и его коллеги тогда не увидели причинно-следственной связи между этим заболеванием и коронавирусом. По словам Сегала, синдрому Кавасаки часто предшествует респираторное или желудочно-кишечное заболевание. О причинах этого заболеваниях до сих очень мало известно, но есть вероятность, что ее вызывает инфекции, действующие на иммунную систему.