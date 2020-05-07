В мире: Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

07.05.2020, 14:08, Новости дня

Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски.

Накануне МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В самом сюжете констатируется, что «недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания». Это привело к тому, что Белоруссия «уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения».

При этом в сюжете высказываются сомнения относительно достоверности статистики, публикуемой белорусскими властями, а также представлен призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) перенести все массовые мероприятия и ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

По мнению МИД Белоруссии, репортаж журналиста Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка «не соответствует действительности». В то же время телеканал «Беларусь 1» отметил, что республика «имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете семь штук».

В пресс-службе Первого канала назвали действия белорусских властей абсолютно безосновательными. В свою очередь, Союз журналистов РФ намерен обратиться в МИД Белоруссии за разъяснениями сложившейся ситуации.

Позже Алексей Кручинин сообщил, что его выслали из республики, при этом пометок в паспорт о запрете на въезд в Белоруссию ему не делали и въехать в республику он может в любой момент. «Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Белоруссию меня никто не лишал», – отметил журналист.

Напомним, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с COVID-19 в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с инфекцией. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России. Несмотря на это, Лукашенко намерен провести парад Победы 9 мая и посоветовал российским блогерам критиковать США и Китай, а не Белоруссию.

Кроме того, Лукашенко не очень беспокоит статистика заболеваемости в стране. «Я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных. Я сейчас объясню. Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тысяч ежесуточно, тем больше мы получаем с вирусом COVID», – пояснил в начале мая Лукашенко. Добавим, что по данным на 6 мая в Белоруссии зафиксировано 19 255 подтвержденных случаев коронавируса, 112 летальных исходов и 4388 выздоровлений.

По мнению белорусского политолога Дмитрия Болкунца, в последнее время Лукашенко действительно злится на российские СМИ из-за якобы неверной трактовки его слов. «При этом первое время Лукашенко вовсе отрицал существование новой инфекции и называл это психозом, затем коронапсихозом и только потом коронавирусом. Российские СМИ так и передавали слова президента. А в самой республике, когда российские СМИ озвучивают заявления Лукашенко, называют их фейками. Это злит президента», – сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил, что Лукашенко не первый раз высылает журналистов из страны. «Все началось в 1997 году, когда он посадил в тюрьму журналистов ОРТ Павла Шеремета и Дмитрия Завадского за то, что они якобы неправильно показали ситуацию на границе с Литвой. После этого много раз высылались журналисты НТВ и Первого канала, избивались. Это происходит постоянно и каждый раз в проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко виноваты журналисты: они неправильно показывают картинку и мешают строить Союзное государство. При этом РФ никогда не высылала белорусских граждан», – отметил Болкунец.

В свою очередь сенатор Игорь Морозов призвал МИД РФ в обязательном порядке отреагировать на ситуацию с высылкой Кручинина. «Учитывая наши дружеские отношения с Белоруссией и доброжелательный климат между братскими народами – это недопустимо. По сути, здесь речь идет о санкционных мерах, которые обычно практикуют США в своих традициях внешней политики», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, нравится кому-то или нет, но российские СМИ объективно освещают ситуацию в стране, и российская статистика выявления случаев коронавируса не вызывает сомнений. «В Белоруссии в этом вопросе другие подходы. В этом смысле президент Лукашенко не является положительным примером. Потому Минск глубоко ошибается, направив свой негатив на СМИ, вместо того, чтобы принять реальные меры борьбы с инфекцией», – подчеркнул сенатор.

Собеседники газеты ВЗГЛЯД также напомнили, что

в ближайшее время в Белоруссии состоятся президентские выборы, в ходе которых граждане республики должны определить дальнейшую судьбу Лукашенко.

«Этот вопрос будут решать врачи, которые являются членами избирательных комиссий; учителя, которым Лукашенко запретил уходить на каникулы, и члены райисполкомов. Многие из них подвержены инфекции. Потому выборы будут моментом истины для Лукашенко. Однажды он проронил фразу о том, что «цыплят по осени считают». Вот как раз осенью это и произойдет, но считать будут граждане Белоруссии», – отметил Болкунец.

Схожей точки зрения придерживается и Морозов. «Если Лукашенко накануне президентских выборов попытается разыграть некий сценарий борьбы с Москвой – это будет одним из самых недальновидных его шагов и ошибкой. Большинство населения Белоруссии позитивно настроены по отношению к России, и бороться с этим бессмысленно», – резюмировал сенатор.

Теги:

СМИ

,

Александр Лукашенко

,

Россия и Белоруссия

,

коронавирус