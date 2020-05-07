Экс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

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07.05.2020, 14:08, Новости дня

Немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке подала жалобу в суд на 94-летнего экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена по обвинению в сексуальных домогательствах.

37-летняя журналистка утверждает, что инцидент произошел во время фотосессии в 2018 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал 20minutes.fr.

«По словам журналистки, она попросила Жискар д’Эстена, сфотографироваться вместе с оператором и звукоинженером. И тогда бывший глава государства положил руку ей на ягодицы. Женщина говорит, что попыталась убрать руку, но тщетно», – информирует издание.

Также журналистка рассказала, что экс-президент расцеловал ее в щеки на прощание и «прошептал на ушко пожелание сладких снов». 

По словам представителя кабинета Жискар д’Эстена Оливье Револя, экс-лидер не помнит ничего о встрече с журналисткой.

Валери Жискар д’Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 год.

Напомним, ранее экс-помощница вице-президент США Джона Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства политика ее уволили.



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