После несанкционированной акции во Владикавказе задержаны около 40 рецидивистов
07.05.2020, 14:08, Новости дня
Участниками незаконной акции против режима самоизоляции 20 апреля в Северной Осетии стали около 40 рецидивистов, все они задержаны, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
«Стражи правопорядка задержали более 100 человек, порядка 40 из которых ранее привлекались по статьям общеуголовной направленности, в том числе за грабежи, разбои, кражи, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
После митинга было составлено более 170 протоколов, 65 жителям республики судом вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. Возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов.
К 7 мая к административной ответственности привлечено свыше 2,5 тыс. граждан, нарушивших условия режима самоизоляции. Несмотря на принимаемые меры, многие жители республики намеренно игнорируют объявленные предписания и продолжают посещать общественные места.
Напомним, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг против самоизоляции, в котором приняли участие около 2 тыс. человек. При этом еще до митинга в отношении его организатора было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. После проведения несогласованной акции медики отметили, что если до 20 апреля эпидемиологическая обстановка в республике находилась под контролем, то прошедший митинг мог привести к существенному росту числа вирус-положительных в регионе.
Эти опасения позже подтвердились: в Северной Осетии зафиксировали прирост случаев COVID-19 среди участников акции против самоизоляции.
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