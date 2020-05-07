Власти Липецкой области подтвердили, что губернатор сказал о жителях “как клещей потравят”, но заявили, что фраза вырвана из контекста

07.05.2020, 14:06, Новости дня

Власти Липецкой области подтвердили подлинность появившейся в Сети аудиозаписи, на которой губернатор Игорь Артамонов в беседе с мэром Липецка Евгенией Уваркиной предлагает химикатами разгонять нарушающих режим самоизоляции – “как клещей”, но заявили, что эти слова вырваны из контекста.

На записи чиновники обсуждают “пилотный запуск” машины по распылению реагентов в Липецке. Артамонов предложил запустить эту машину в людных местах:

“Нам разогнать [надо] там, где народ. Может быть территорию возле рынка – там, где народ ходит. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей: “Ай-яй-яй, ой-ей-ей, сейчас нас как клещей потравят”. В частности, было предложено распылять реагенты у торгового центра: “Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать”.

Местных жителей на записи называют “гопниками” и “слабыми умом”. “А вдруг полягут?” – спрашивает Уваркина. “Привлекут к ответственности”, – отвечает ее собеседник.

О каких именно реагентах идет речь – из записи неясно.

В пресс-службе администрации Липецкой области подтвердили подлинность записи, отметив, что этот разговор состоялся еще в начале апреля на совещании, где обсуждались меры борьбы с коронавирусом, в том числе дезинфекция общественных мест.

“Данная аудиозапись – лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз об обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использоваться только рекомендованные Роспотребнадзором растворы”, – цитирует пресс-службу администрация Липецкой области “Мост ТВ”.

Как сообщили липецкие власти, после тестовых работ от массовой дезинфекции и химикатов отказались в пользу точечной обработки. В настоящее время в использованием ранцевых распылителей в регионе обрабатывают остановки, скамейки, дворы, сообщили чиновники.

В настоящее время в Липецкой области, по официальным данным, зарегистрировано 656 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Режим самоизоляции в регионе действует с 30 марта.