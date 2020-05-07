Суд отказался освободить главу карельского “Мемориала” Дмитриева из СИЗО, где нашли коронавирус

07.05.2020, 14:06, Новости дня

Верховный суд Карелии отказался освободить из СИЗО 64-летнего историка, главу карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева, сообщает издание 7×7 со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

В СИЗО-1 в Петрозаводске, где содержат Дмитриева, недавно нашли коронавирус у двоих заключенных. Более 150 ученых, деятелей культуры и журналистов подписали обращение к председателю суда Анатолию Наквасову с просьбой освободить Дмитриева из-под стражи: среди них были режиссер Андрей Звягинцев, музыкант Борис Гребенщиков, актриса Чулпан Хаматова другие. Однако Верховный суд отказался изменить меру пресечения для историка, который уже второй год держат в тюрьме до суда.

Глава карельского “Мемориала” – известный историк и краевед, который расследовал преступления сталинских времен. Именно он нашел массовое захоронение Сандармох в Карелии, где в конце 30-х годов XX века были похоронены тысячи арестованных, расстрелянных НКВД.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Изначально поводом для возбуждения дела стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил в компьютере. Сначала Дмитриеву ​предъявили обвинения в развратных действиях и фотосъемке лица, не достигшего 14-летнего возраста, потом к этому обвинению было добавлено дело о незаконном приобретении оружия: историк хранил дома часть обреза, найденного на месте раскопок.

По версии самого Дмитриева, у девочки, чьим приемным отцом он являлся, был недостаточный вес. Фотографии предназначались для органов опеки “для контроля ее физического состояния” и на случай, если бы потребовалось доказать, что он хорошо обращается с ребенком.

В феврале психиатрическая экспертиза признала, что историк и правозащитник психически здоров и не является педофилом, а эксперты не признали фотографии девочки порнографическими. В итоге Дмитриев получил срок лишь в два года и шесть месяцев ограничения свободы по статье о незаконном хранении оружия и не был признан виновным по статье о изготовлении детской порнографии.

Однако уже после оправдательного приговора, в июне 2018 года в отношении Дмитриева завели новое уголовное дело – уже по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Из-за того, что новое дело было возбуждено по тяжкой статье, Дмитриев уже больше года находится под арестом.

Историк никогда не признавал своей вины в насилии над приемной дочерью, а “Мемориал” и защита Дмитриева считают его дело сфабрикованным. По одной из версий, власти при помощи уголовного дела пытались скомпрометировать работу историка по розыску мест захоронений жертв сталинских репрессий и увековечиванию их памяти.

В начале апреля в тюремной больнице в Карелии от рака умер соратник Дмитриева Сергей Колтырин: в отношении него также было заведено дело о насилии в отношении несовершеннолетнего. Колтырин был болен раком в последней степени, и недавно Медвежьегорский районный суд освободил его от отбывания наказания. Но прокуратура Карелии оспорила это решение, и Колтырин остался ждать апелляции в колонии, где и умер