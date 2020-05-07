 

LG представила элегантный смартфон-флагман с разумным ценником

07.05.2020, 14:05, Новости дня

LG официально представила в Южной Корее смартфон Velvet — устройство с элегантным дизайном и продвинутой начинкой, но при этом более доступное, чем флагманские аппараты конкурирующих брендов. На "домашнем" рынке LG Velvet обойдётся в эквивалент 735 долларов.

Главное отличие Velvet от конкурентов в плане дизайна — отсутствие единого "фотовыступа". Три тыловые объектива и вспышка визуально никак не объединены, что позволяет смартфону выделяться на фоне многокамерных устройств других производителей, с дизайном камер в духе iPhone X или более поздних моделей Apple.

LG Velvet работает на "почти флагманском" процессоре Qualcomm Snapdragon 765, оснащаясь при этом 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Корпус устройства защищён от попадания воды и пыли в соответствии с требованиями сертификата IP68.

6,8-дюймовый OLED-экран получил разрешение FullHD+, изогнутые края и полукруглый выступ, в котором размещена фронтальная камера. Кроме того, дисплей смартфона совместим с цифровыми стилусами Wacom и распознает до 4096 степеней нажатия. При этом вся поверхность экрана работает как датчик отпечатков пальцев, что делает биометрическую аутентификацию максимально комфортной.

Основной тыловой фотосенсор устройства 48-мегапиксельный, а компанию ему составили 8-мегапиксельный сверхширокоугольник и 5-мегапиксельный датчик глубины кадра. При этом аппарат оснащается аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. Как пишет The Verge, официального анонса LG Velvet для мирового рынка стоит ждать в ближайшие недели.

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Вести.Hi-tech



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