Турецкая лира упала до минимума по отношению к доллару

07.05.2020, 14:05, Новости дня

Курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США 7 мая после того, как трейдеры истолковали комментарии политика Федеральной резервной системы как об исключении своповой кредитной линии ФРС для смягчения истощенных запасов Анкары, передает Reuters.

Падение турецкой лиры до 7,25 подтолкнуло курс турецкой валюты к рекордно низкому значению со времени валютного кризиса 2018 года и продлило пять сессий снижения, поскольку страна столкнулась с экономическим воздействием вспышки коронавируса.

В 08:00 по Гринвичу курс лиры составил 7,24 за доллар, снизившись на 0,5% за день и соответствуя минимуму августа 2018 года. В этом году валюта потеряла около 18% под давлением пандемии COVID-19, в результате которой в Турции погибли 3584 человека.

Суверенные облигации Турции продолжили падение, поскольку лира ослабла, выпуск 2030 года упал на 2,5 цента.

В преддверии второй рецессии менее чем за два года Турция обратилась к Федеральному резерву США и другим центральным банкам с просьбой о доступе к средствам, поскольку ее чистые валютные резервы упали почти до 25 миллиардов долларов с 40 миллиардов долларов в этом году.

Политик ФРС, которого спросили в среду о расширении своповой линии для Турции и других нуждающихся, сказал, что у ФРС уже есть отношения "взаимного доверия" с рядом стран и высокие стандарты кредитования.

Турецкий валютный трейдер сказал, что эти комментарии помогли ослабить турецкую валюту. "Мы думаем, что давление на лиру продолжится в краткосрочной перспективе", — сказал трейдер.

В разговоре с инвесторами министр финансов Берат Албайрак ранее защитил политику Анкары перед лицом распродажи валюты, заявив, что турецкие резервы были более чем достаточными.

Он также сказал, что с оптимизмом смотрит на заключение сделки по своповой линии по линии обмена валютным финансированием, хотя он раскрыл минимум подробностей. Но инвесторы опасаются, что Турция может столкнуться с дефицитом наличным средств.

Аналитики говорят, что падение резервов центрального банка во многом связано с его финансированием интервенций государственного банка, чтобы попытаться стабилизировать лиру. Ситуация усугубляется тем, что в этом году Турция столкнулась с относительно высокой стоимостью внешнего долга в 170 миллиардов долларов.