В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора спрогнозировали, когда COVID пойдет на спад

07.05.2020, 14:05, Новости дня

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Василий Акимкин спрогнозировал, когда наступит стабилизация эпидемиологической обстановки в Москве и Московской области.

По мнению ученого, снижение заболеваемости можно ожидать уже после майских праздников.

"Еще более снизится заболеваемость в июне, и поэтому мы можем с уверенностью говорить, что стабилизация эпидемиологической ситуации наступит где-то, в моем понимании, где-то к концу июня — началу июля", — рассказал Василий Акимкин в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что введенные властями ограничительные меры оказали существенное влияние на скорость роста заболеваемости коронавирусом.

"Это позволило выиграть 2-3 недели до пикового роста, и поэтому этого пика ожидаемого, который все ожидают, его может и не быть. Он будет просто очень сглаженным", — считает ученый.

Еще один фактор, который в ближайшее время позволит замедлить распространение вируса — это теплая солнечная погода.

"С каждым днем солнце становится все ярче, увеличивается поток ультрафиолета, который губителен для любых икроорганизма, возрастает средняя дневная температура. Это все, без всякого сомнения, будет замедлять темпы роста заболеваемости", — подытожил Василий Акимкин.

По данным на 7 мая в РФ насчитывается 177 160 инфицированных коронавирусом COVID-19. 1 625 заболевших скончались. В Москве заболели 92 676 человек, 905 умерли.