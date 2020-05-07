 

Япония одобрит «Ремдезивир» для лечения коронавируса

07.05.2020, 13:54, Новости дня

Япония в четверг планирует одобрить антивирусный препарат «Ремдезивир» для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили в правительстве.

Таким образом, Япония станет второй страной, одобрившей это лекарство, после того как в пятницу американские регуляторы одобрили его применение для тяжелых случаев COVID-19.

На прошлой неделе премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что правительство готовится в ускоренном порядке дать зеленый свет препарату, разработанному американской компанией Gilead Sciences.

Инъекционный препарат «Ремдезивир» был изначально разработан для лечения лихорадки Эбола. После его приема у некоторых пациентов время выздоровления сократилось на треть.



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