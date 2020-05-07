Лев Гудков: «Размывается путинское электоральное ядро»

07.05.2020, 13:54, Новости дня

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина снизился до 59%, согласно апрельскому опросу «Левада-центра», проведенному по телефону.

До этого наихудшим для главы государства показателем был 61%, зафиксированный в 2013 году. В марте нынешнего года положительно оценили работу Путина 63%.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны доверять результатам исследований «Левада-центра». По его словам, есть и другие опросы, которые по-иному оценивают деятельности президента.

Русская служба «Голоса Америки» взяла эксклюзивное интервью у директора Левада-центра, доктора философских наук Льва Гудкова.

Виктор Владимиров: Лев Дмитриевич, можно ли сейчас говорить, что рейтинг Владимира Путина и впрямь достиг своего исторического минимума?

Лев Гудков: Это все-таки журналистская, а не социологическая формула. Одобрение деятельности Владимира Путина действительно снижается. Но это довольно медленный, хотя и устойчивый процесс. И тут говорить об историческом минимуме трудно. Потому что в 2013 году и ранее примерно на таком же уровне фиксировалось одобрение и поддержка российского президента. Так что я бы не преувеличивал бы результаты опроса именно в том ракурсе, в котором их подают некоторые СМИ.

В.В.: А как сказалась специфика телефонного опроса на итогах исследования?

Л.Г.: Он всегда дает немного завышенную реакцию населения по отношению к власти, респонденты дают более лояльные, конформистские ответы по телефону, чем в личном интервью. Со всей определенностью можно сказать, что размывается путинское электоральное ядро, то есть база, безусловно, симпатизирующая Путину, поддерживающая его, восхищающаяся им. Налицо также нарастание раздражения, недовольства среди граждан властью в целом и президентом, в частности. Это действительно так. Но пока, повторюсь, все это довольно медленные процессы. Можно предполагать все что угодно, однако данные опроса такие, какие есть. Тем не менее, с определенной долей вероятности можно допустить, что рейтинг президента де-факто сегодня ниже, чем мы зафиксировали .

В.В.: А чем объясняется тот момент, что в апреле число тех, кто не одобряет деятельность Путина, на три процента меньше, чем в предыдущем месяце?

Л.Г.: Это можно отнести за счет погрешности статистических измерений и той же самой специфики телефонного опроса. На самом деле уровень остался примерно тем же. В отношении пропутинского большинства ситуация не меняется, потому что это в основном контингент государственно зависимых людей. Это работники госпредприятий, бюджетники, пенсионеры и тому подобное. Для них ситуация не так драматична, как, например, для представителей малого и среднего бизнеса, для самозанятых и так далее. В негосударственном секторе ситуация гораздо хуже. Тогда как среди бюджетников она ухудшилась, но не стала катастрофической, перед ними открываются не столь пессимистические перспективы.

В.В.: Как вы оцениваете заявление Дмитрия Пескова относительно итогов вашего исследования?

Л.Г.: Это типичная реакция людей, которым не нравится результаты опроса. Причем, нас обвиняет во всех грехах не только Кремль. Мы постоянно слышим с разных сторон упреки в свой адрес, что у нас методика не та, не та выборка, не те вопросы и прочее, и прочее. Напомню историю, когда данные нашего опроса показали очень резкое падение популярности премьер-министра Дмитрия Медведева, его пресс-секретарь (Наталья Тимакова – В.В.), заявила, что не верит в эти результаты, что это все, мол, заказные исследования и провокация. Точно также реагировала наша оппозиция, демократы и либералы, когда мы показывали всплеск путинской популярности после аннексии Крыма в 2014 году. Они не верили цифрам опросов, говорили, что Левада-центр работает на Кремль и тому подобное. Это типовая реакция людей, которые не хотят думать, принимать во внимание объективные обстоятельства и изменяющиеся настроения населения. Не хотят разбираться, что означают цифры опросов. Это идеологическое отношение к работе социологов. Но мы же не работаем на Кремль или кого-то еще, мы заняты своими профессиональными проблемами и задачами. Мы исследователи, фиксируем, как меняется общество и власть, как после попыток вырваться из советского тоталитаризма и выбраться на демократический путь, вновь произошел возврат к прежней системе ценностей. Это нас занимает, а не одобрение или восторг перед Путиным.