 

Малые противолодочные корабли СФ начали учения в Баренцевом море

07.05.2020, 13:53, Новости дня

Малые противолодочные корабли (МПК) Северного флота «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» вышли в Баренцево море на плановые учения, в ходе которых во взаимодействии с авиацией отработают поиск подводной лодки условного противника, информирует пресс-служба Северного флота.

«В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачетных тактических учений по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Данные учения отрабатываются во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота», – передает ТАСС сообщении флота.

Уточняется, что накануне, 6 мая, противолодочные корабли покинули главную базу Кольской флотилии разнородных сил – город Полярный. Противоминное обеспечение корабельной группы и развертывание в назначенных районах Баренцева моря обеспечили тральщики «Владимир Гуманенко», «Котельнич» и «Соловецкий юнга».

В пресс-службе уточнили, что за время выхода в море экипажам малых противолодочных кораблей еще предстоит провести учения по связи, отработать элементы совместного маневрирования в составе корабельной группы и провести ряд тренировок при борьбе за живучесть на ходу корабля. На завершающем этапе учений, которые продлятся несколько дней, моряки Северного флота планируют выполнить ряд учебно- боевых упражнений, в том числе и торпедные стрельбы.

«Район выполнения боевых упражнений заранее закрыт для судоходства и полетов авиации. По завершении учений МПК «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» вернутся в главную базу Кольской флотилии разнородных сил – город Полярный», – сообщили на флоте.



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