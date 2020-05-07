Стало известно о преследованиях в Литве организаторов акции «Бессмертный полк»

07.05.2020, 13:48, Новости дня

Организаторы акции «Бессмертный полк» подвергаются политическим преследованиям в Литве, сообщил посол РФ в республике Александр Удальцов.

По его словам, в последнее время департамент государственной безопасности Литвы «перешел к открытой травле активистов из числа российских соотечественников и инакомыслящих».

«Право на собственное мнение, жизненную позицию, свободу мысли и совести становится в Литве редкой привилегией. … Иначе как политическим преследованием такую порочную практику назвать нельзя», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС со ссылкой на еженедельник «Обзор.

Так, напомнил посол, в начале марта в Вильнюсе был проведен обыск дома у Татьяны Афанасьевой-Коломиец, которая является одним из организаторов акции «Бессмертный полк».

В Клайпеде тогда же задержали, а затем арестовали на три месяца одного из организаторов празднования Дня Победы и Дня освобождения города Алексея Грейчюса, руководителя организации русскоязычной молодежи «Ювенис». Он до сих пор находится под стражей.

«Такая провокационная деятельность литовских властей не может остаться без последствий», – подчеркнул Удальцов.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ.