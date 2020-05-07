 

Франция одобрила российско-японский тест на COVID

07.05.2020, 13:48, Новости дня

Франция одобрила использование российско-японской системы диагностики коронавируса производства компании EMG, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Система была протестирована и сертифицирована специалистами Национального центра изучения вирусных респираторных инфекций при институте Пастера, которые 5 мая выдали положительное заключение на использование мобильных мини-лабораторий и реагентов во Франции. Таким образом, Франция стала первой страной в Европе, которая одобрила применение мобильных мини-лабораторий компании EMG», – передает ТАСС сообщение фонда.

Напомним, российско-японская команда исследователей создала тест-системы EMG – на данный момент это самый точный метод определения коронавируса на основе быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях.

Кроме того, совместно с РФПИ в рамках альянса по борьбе с коронавирусом компания «Яндекс» ранее запустила проект по тестированию на COVID на дому.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Собянин заявил о снижении случаев госпитализации в Москве

14.04 / В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 25 тыс. человек

05.04 / Фурса: Полгода карантина украинская экономика не выдержит. Деньги просто исчезнут

14.04 / Госдума одобрила налоговый стимул для компаний покупать средства защиты от коронавируса

22.04 / Отнеслись формально к борьбе с вирусом: правительство отчитало неподготовленные регионы

26.03 / “Надо защитить экономику“. Зеленский провел встречу с фракциями Рады перед субботней сессией

02.05 / Министр спорта Матыцин: мы готовы содействовать завершению чемпионата России

15.04 / Рубль усилил падение вслед за нефтью

03.05 / Авторынок Франции показал рекордное падение в апреле

22.04 / Назван общий объем налоговых льгот столичных предприятий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска