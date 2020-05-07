Франция одобрила российско-японский тест на COVID

07.05.2020, 13:48, Новости дня

Франция одобрила использование российско-японской системы диагностики коронавируса производства компании EMG, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Система была протестирована и сертифицирована специалистами Национального центра изучения вирусных респираторных инфекций при институте Пастера, которые 5 мая выдали положительное заключение на использование мобильных мини-лабораторий и реагентов во Франции. Таким образом, Франция стала первой страной в Европе, которая одобрила применение мобильных мини-лабораторий компании EMG», – передает ТАСС сообщение фонда.

Напомним, российско-японская команда исследователей создала тест-системы EMG – на данный момент это самый точный метод определения коронавируса на основе быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях.

Кроме того, совместно с РФПИ в рамках альянса по борьбе с коронавирусом компания «Яндекс» ранее запустила проект по тестированию на COVID на дому.