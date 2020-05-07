 

Мнение: Так победимЪ!

07.05.2020, 13:43, Разное

Мастерок в ЖЖ пишет: “С 12 мая в Москве будет введен масочный режим. Если вам обнаружат без маски то впаяют штраф в 4000 рублей. Такой же практике последовали некоторые регионы страны, например Липецкая область”. И я вот этого не понимаю, антшульдикт мир. Ну ладно в Москве, там хоть много больных и перестраховываются, ну а в Липецкой-то на фига? Или таки правда, местное правительство в областях начинает с ума сходить и творить любую херню кто во что горазд? Но как-то мелко тогда плавают, давайте уж как в “Обители зла”, под землёй жить (всё равно погреб в деревне без дела весной простаивает), а на поверхность вылезать только в защитных костюмах и не дальше своего двора! Так победимЪ заразу!
Кстати, уже вангую набег параноиков в шапочках из фольги в комменты с воплями о несознательности, эпидемии и необходимости ношения. Что ж, у меня есть, что сказать для них:
“ещё в 30 годах Чижевский провел опыты на крысах, он поместил одну группу крыс в герметичный вольер, в который воздух подавался через ватный фильтр.

Другую группу рядом в таком же вольере на открытом воздухе, все прочие условия были одинаковы.

Так те крысы, которые дышали воздухом, пропущенным через вату, в течение нескольких дней стали вялыми, у них снизился аппетит, через две недели они, о ужас, ужас – стали лысеть, у них волосы стали выпадать! А через двадцать дней вообще кони двинули”.

Но ВЫ можете продолжать верить в их пользу, ради Бога. Других не заставляйте, сделайте милость!
И ещё я вспомнил коммент одного работяги о том, что он каждое утро ездит на работу в битком набитом автобусе из-за уменьшения количества транспорта. Зато маски носим, хрен ли…

Источник: Достало



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