 

Мнение: Почему вредно хранить дома оружие

07.05.2020, 13:42, Разное

В ночь на 6 мая в подмосковном поселке Усово покончил с собой 52-летний миллиардер Дмитрий Босов. Рядом с трупом полиция обнаружила пистолет Glock 19.

…Босов давно периодически впадал в депрессивное состояние, спровоцированное злоупотреблением алкоголем и некоторыми препаратами. Из-за этого Босов, бывало, неделями не спал…

По словам людей, близких к бизнесмену, в последние дни Босов снова оказался в депрессии и не спал.

Восстановить полную картину произошедшего в ночь на 6 мая предстоит следствию. Но наш источник, хорошо знакомый с Дмитрием Босовым, поделился своей версией: «Он мог даже не осознавать, что делает, когда достал наградной Glock…»

Подробности можно прочитать здесь.

Признаюсь, написав «депрессивное состояние, спровоцированное злоупотреблением алкоголем и некоторыми препаратами» – это я написал чересчур политкоректно. Потому что если бы был отмороженным, написал бы что Босов уже несколько дней подряд «находился в состоянии наркотического опьянения», «выкладывая одну дорожку за другой»…

И именно в таком состоянии он достал наградной Glock, и привел в действие спусковой механизм….

А если бы в доме не было оружия, Босов не застрелился бы… Это же очевидно!

На снимке: во время благотворительного матча в Ледовом дворце «Витязь». Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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