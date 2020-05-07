СМИ сообщили о задержании в Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова

07.05.2020, 13:40, Разное

В Красноярске задержали бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Анатолия Быкова. Об этом сообщают РИА Новости, Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседника ТАСС, Быкова «подозревают в убийствах прошлых лет». Интерфакс уточняет, что речь идет о заказных преступлениях. Собеседник РИА Новости утверждает, что Быков задержан по подозрению в убийстве, произошедшем в 1994 году.

«Проводятся следственно-оперативные мероприятия по местам его проживания в Красноярске, их проводят следователи при оперативной поддержке ФСБ, МВД, Росгвардии», — уточнил собеседник Интерфакса. По данным ТАСС, СК возбудил уголовное дело. «Новой газете» не удалось оперативно связаться с управлением ведомства по Красноярскому краю.

Ранее экс-депутат горсовета Красноярска Владимир Владимиров сказал в фейсбуке, что около въезда на территорию дома Быкова стояли машины вооруженных силовиков. На звонки бизнесмен, по его словам, не отвечал.

Быков занимал должность депутата краевого Заксобрания в 1997- 2016 годах. С 1998 по 2000-й он был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова. В июне 2002-го Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно.