Ким Кардашьян уехала отдыхать в Малибу и прихватила с собой персональных папарацци

07.05.2020, 13:35, Разное

Уже больше месяца Ким Кардашьян вместе с мужем Канье Уэстом и их четырьмя детьми – 6-летней Норт, 4-летним Сейнтом, 2-летней Чикаго и 11-месячным Псалмом – находятся в самоизоляции. Большую часть времени они проводят в семейном доме в Хидден-Хилс, Калифорния. Но иногда супруги меняют место дислокации.

Ранее Канье, забрав с собой детей, улетел на несколько дней на их недавно приобретенное ранчо в Вайоминге, чтобы жена могла спокойно отдохнуть и поработать дома. Ким же регулярно отпускает супруга в офис в Лос-Анджелесе, чтобы тот также мог передохнуть от родительских обязанностей.

Вчера в сети появились фотографии Ким, сделанные в Малибу на пляже, относящемся к частному дому, который семья Кардашьян-Уэст арендовала на ближайшие месяцы. На снимках Ким непринужденно позирует. Сделанные с близкого расстояния (и, вероятно, на частной территории) кадры вновь дают повод вспомнить о той скандальной фотосессии Ким в Мексике. Тогда папарацци подловили звезду не в лучшем виде. В соцсетях разразился скандал, а в команде Ким… появились личные папарацци.

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