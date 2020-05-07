Дженнифер Гарнер и Эми Адамс встали на защиту Меган Маркл после критики ее нового видео с Арчи

07.05.2020, 13:35, Разное

Вчера Меган Маркл и принц Гарри поделились новым видео с участием Арчи по случаю его первого дня рождения. Ролик был опубликован на Instagram-странице фонда Save the Children с целью привлечения внимания к его благотворительной инициативе. Казалось бы, благое намерение, но Меган опять не угодила! В частности, американской писательнице, автору книги “Жених напрокат” Эмили Гиффин не понравилось, что в видео Меган якобы перетягивает все внимание на себя, что за кадром находится Гарри, а не она сама, и еще – что она не надела на Арчи брючки или шорты, оставив его просто в подгузнике. Все это вызвало “праведный гнев” писательницы, который, впрочем, обернулся бумерангом и вернулся к ней. Гиффин раскритиковали многие пользователи соцсетей, а на защиту Меган встали голливудские актрисы.

Эмили Гиффин

Например, Дженнифер Гарнер посвятила герцогине Сассекской пост в Instagram со словами благодарности:

Дорогие Меган и Гарри, спасибо, что показали вашего невероятного сына миру и позволили всем нам присоединиться к празднованию его первого дня рождения. Мы также благодарны, что вы выбрали в этот особенный день платформу @savewithstories и тем самым привлекли внимание к работе фонда @savethechildren в Америке и Англии. Таким образом, вы помогли тем детям, которые нуждаются в еде и образовании.

Более того, то, как вы с любовью объясняли вашему смышленому Арчи картинки, а он переворачивал странички, вдохновило нас и напомнило – то, что на первый взгляд кажется уткой, может на самом деле быть кроликом. Спасибо! С любовью, Джен.

Меган Маркл с сыном Арчи

Солидарна с Гарнер и ее коллега – актриса Эми Адамс. Она также опубликовала скрин из видео Меган в своих сторис и подписала его:

Огромное спасибо Меган, Герцогине Сассекской, за это чтение. Люблю эту книгу и поздравляю Арчи с его первым днем рождения.

Эми Адамс Пост Эми Адамс в сторис

Напомним, свой первый день рождения Арчи отметил вместе с мамой, папой и бабушкой Дорией в Лос-Анджелесе. Последнее его фото мы видели в январе из Канады, а до этого – еще в декабре, когда Меган и Гарри опубликовали поздравительную открытку в честь Рождества.

Арчи Харрисон родился в понедельник, 6 мая (в один день с Джорджем Клуни, кстати), рано утром, а уже вечером об этом узнал весь мир. Через некоторое время родители разрешили фотографам сделать с ним первые официальные снимки, а чуть позже обнародовали имя – Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Британский HELLO! связался со своим источником из королевской семьи и выяснил значение этого имени. Арчи – просто нравилось и Меган, и Гарри, и оно современное, как они и хотели. Оно означает “отчаянный”, “смелый”, “храбрый” и имеет английское происхождение. А с именем Харрисон все куда умилительнее: на английском оно пишется как Harrison – первая часть совпадает с именем отца малыша Harry, а вторая – son – переводится как “сын”. То есть вторая часть имени мальчика прямо указывает на то, чей он сын – “сын Гарри”.

Титула Арчи не имеет: Гарри и Меган приняли решение отказаться от него, чтобы их сын мог вести обычную жизнь.