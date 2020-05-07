В Москве будут штрафовать за нахождение в транспорте без маски
07.05.2020, 13:30, Разное
В Москве в связи с пандемией коронавируса приняли решение ужесточить условия режима самоизоляции. В ближайшее время горожанам будет запрещено передвигаться в общественных местах без перчаток и масок.
Теперь за нахождение в транспорте без средств индивидуальной защиты положен штраф в размере четырех тысячи рублей, пишет “Интерфакс”. Особое внимание будет уделено соблюдению данных правил в столичном метрополитене.
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