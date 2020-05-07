 

В Москве будут штрафовать за нахождение в транспорте без маски

07.05.2020, 13:30, Разное

В Москве в связи с пандемией коронавируса приняли решение ужесточить условия режима самоизоляции. В ближайшее время горожанам будет запрещено передвигаться в общественных местах без перчаток и масок.

Теперь за нахождение в транспорте без средств индивидуальной защиты положен штраф в размере четырех тысячи рублей, пишет “Интерфакс”. Особое внимание будет уделено соблюдению данных правил в столичном метрополитене.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / “Я сдаюсь”: заболевшая коронавирусом рассказала о страшных мучениях

22.04 / Мнение: Трезубец, заточенный в Чечне

17.04 / Люди с лишним весом рискуют перенести коронавирусную инфекцию в тяжелой форме

03.05 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 мая 2020 года

03.04 / Миллиардер и бывший босс “Формулы 1” Берни Экклстоун станет отцом в 89 лет

28.04 / Личное: Лупил меня?! Прости!

30.04 / Мнение: Венедиктов приставал к пресс-секретарю Навального: к счастью, это девушка

02.05 / Мнение: Смертность от коронавируса в России, Ленин о «благоприятном» голоде и потеря биоразнообразия

14.04 / Мнение: 10 способов поделить деньги

27.04 / “Это на самом деле война”: Анестезиолог рассказал о подстерегающей врачей опасности заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска