Пациентов с коронавирусом примут подмосковные «Крокус» и парк «Патриот»

07.05.2020, 13:30, Новости дня

Госпитали на тысячи коек для больных коронавирусом откроют в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске и в подмосковном парке «Патриот». Там будут лечить пациентов с коронавирусом.

В «Крокусе» новый госпиталь сделали за неделю по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который 7 мая проверил его готовность.

«У нас до сих пор высокий уровень госпитализации. Ключевая наша задача – справиться, найти койку для каждого, кому она необходима. Здесь, в «Крокусе», мы при федеральной поддержке буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя в том числе реанимацию, ИВЛ, кислород, санузлы. В общем, все необходимое для лечения есть и находится сегодня уже в этом госпитале. И лекарства, средства защиты», – сказал Воробьев, передает телеканал «360».

Под филиал Красногорской больницы перепрофиливали выставочное пространство общей площадью 18 тыс. квадратных метров. В нем разместили 1040 коек, 120 из них – реанимационные.

Губернатор региона поблагодарил за помощь владельца группы компаний Crocus Group. «Спасибо еще раз Аразу Агаларову. Вся организационная часть была на нем. И он, как всегда, сделал добросовестно», – сказал Воробьев.

Он уточнил, что медперсонал поселен рядом в пятизвездочной гостинице. «С питанием тоже все решено», – сказал губернатор, отметив, что работать приезжают врачи и из других регионов, например, из Самарской области и Красноярского края.

«Самое ценное, самое главное — это врачи. Я сейчас разговаривал с молодыми врачами, часть из которых мои земляки, что очень приятно, которые приезжают к нам, помогают, спасают жизни, работают в очень напряженном графике. Нам нужны врачи, мы ищем врачей, приглашаем врачей там, где они свободны», – отметил Воробьев.

Еще один новый госпиталь подготовят на базе подмосковного конгрессно-выставочного комплекса Минобороны РФ «Патриот» в Одинцовском округе. Там развернут 1420 коек. Из них 20 будут реанимационными. К каждой койке подведут кислород, а для лечения пациентов в тяжелом состоянии разместят аппараты искусственной вентиляции легких.

«Спасибо вам, дорогие врачи, низкий поклон. А мы надеемся, что каждый житель понимает риски. И все, что связано с дистанцированием, мерами предосторожности, это связано не с тем, чтобы ущемить свободу, а это связано с безопасностью собственной жизни и тех, кто находится рядом», – заключил Воробьев.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания.