Анастасия Ивлеева продемонстрировала, как она выглядела до покорения Москвы

07.05.2020, 13:30, Разное

Анастасия Ивлеева в микроблоге в Instagram опубликовала фотографии, на которых показала, как выглядела пять лет назад. Телеведущая решила вспомнить о прошлом и продемонстрировала, в каком виде приехала покорять Москву.

Анастасия Ивлеева во время самоизоляции не скучает, а разбирает старые фотоальбомы. Недавно она решила поделиться с поклонниками архивными снимками. На фотографии Ивлеева предстала в непривычном для поклонников виде. Как оказалось, у актрисы раньше были тёмные волосы. Некоторые подписчики отметили, что ей так больше подходит.

Знаменитость рассказала, что прошло уже 5 лет с того момента, как она переехала в Москву из Санкт-Петербурга. Видеоблогер отметила, что смогла реализовать большое количество планов и даже дважды получила заветную статуэтку «ТЭФИ». Но ей вновь хочется почувствовать трепет от чувств, когда «буквально вгрызаешься в осуществление своих желаний». Телеведущая не хочет останавливаться на достигнутом и приняла решение поставить себе грандиозные цели, чтобы покорять новые вершины. Она также предложила своим фолловерам загадывать желания и мечтать, чтобы развиваться и наполнять жизнь новыми достижениями.