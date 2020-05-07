 

Собянин призвал москвичей не выходить на салют в День Победы

07.05.2020, 13:30, Новости дня

Жителям Москвы не надо приходить на салют в День Победы, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Что бы я попросил москвичей: не надо приходить на салют, не надо утраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение», – сказал Собянин в эфире «Россия-24».

Мэр подчеркнул, что правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы москвичи соблюдали режим самоизоляции в этот день.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, как РФ отметит 9 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент возложит цветы к Вечному огню у стен Кремля и именно оттуда обратится ко всем россиянам.

Путин также поддержал акцию волонтеров, пригласивших россиян 9 Мая выйти на балконы и спеть песню «День Победы».



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