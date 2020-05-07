В Volkswagen начали серийное производство электрического кроссовера ID.4

07.05.2020, 13:30, Новости дня

Немецкий автогигант Volkswagen стартовал выпуск нового электрического кроссовера Volkswagen ID.4.

Напомним, новая модель получила современную платформу MEB. Пока разработчики не называют все технические параметры автомобиля, однако есть предположения, что по габаритам модель будет приближена к американскому конкуренту Tesla. Сообщается, что запас хода на новом электрическом кроссовере достигнет 500 километров.

Кроме того, данный автомобиль в дальнейшем отправится на глобальный рынок. Эксперты прогнозируют, что новый кроссовер сможет приятно удивить своим дизайном, тем самым опережая остальных конкурентов в своем сегменте. Точные характеристики объявят ближе к дате продаж.