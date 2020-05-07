 

«Возможно, коронавирус»: Скончался младший брат Нонны Мордюковой

07.05.2020, 13:30, Разное

Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой пояснила о смерти ее 75-летнего младшего брата Василия Литвинова. Художница по костюмам Наталья Катаева полагает, что причиной кончины мог стать коронавирус.
По словам сестры Нонны Мордюковой, ее брат самостоятельно ходил за продуктами в магазин. Из-за этого Василий Литвинов мог заразиться опасной инфекцией, однако однозначную причину смерти медики еще не озвучили.

Брат Нонны Мордюковой долгое время проработал инженером в московском аэропорту «Быково». Сам Василий Литвинов вспоминал, что с сестрой его связывали исключительно теплые отношения. Хотя сами родственники советской актрисы разругались между собой после ее смерти. Они не смогли поделить московскую квартиру звезды советского кинематографа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Линейка Apple iPhone 12 будет представлена четырьмя новыми моделями

24.04 / Евросоюз призвал российские власти осудить угрозы Кадырова спецкору «Новой» Елене Милашиной

15.04 / Кариес и стоматит повышает шанс заразиться коронавирусом

12.04 / Аркадий Укупник извинился перед Лещенко за слова о «заражении» Надежды Бабкиной

27.03 / Скандалы: «Либералы» бьют исподтишка

22.04 / Как поддерживать себя в форме на карантине: эффективные упражнения от тренера World Class

07.04 / Хилария Болдуин, пережившая два выкидыша за год, беременна пятым ребенком

09.04 / Huawei анонсировала свою кредитную карту вслед за Apple

04.04 / Мнение: Газовый коллапс

15.04 / В РФ запущен сервис быстрой доставки от AliExpress

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска