«Возможно, коронавирус»: Скончался младший брат Нонны Мордюковой

07.05.2020, 13:30, Разное

Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой пояснила о смерти ее 75-летнего младшего брата Василия Литвинова. Художница по костюмам Наталья Катаева полагает, что причиной кончины мог стать коронавирус.

По словам сестры Нонны Мордюковой, ее брат самостоятельно ходил за продуктами в магазин. Из-за этого Василий Литвинов мог заразиться опасной инфекцией, однако однозначную причину смерти медики еще не озвучили.

Брат Нонны Мордюковой долгое время проработал инженером в московском аэропорту «Быково». Сам Василий Литвинов вспоминал, что с сестрой его связывали исключительно теплые отношения. Хотя сами родственники советской актрисы разругались между собой после ее смерти. Они не смогли поделить московскую квартиру звезды советского кинематографа.