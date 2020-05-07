 

Great Wall и Brabus показали премиальный кроссовер WEY VV7 GT

07.05.2020, 13:30, Новости дня

Китайская компания Great Wall при сотрудничестве с ателье Mercedes-Benz Brabus продемонстрировали усовершенствованную версию кроссовера WEY VV7 GT.

В свою очередь, новинка отличается более агрессивным дизайном, который проявляется в форме обвесов, бамперов  и выхлопной системы. Также распознать усовершенствованную модель можно расширенным колесным аркам и увеличенным дискам.

Эксперты уверены, что предложенная модификация сможет составить серьезную конкуренцию для BMW X4. Вместе с тем под капотом кроссовера используется 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной, мощность которого достигла 227 л.с. Цена «заряженной» модификации пока удерживается в тайне от публики.



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