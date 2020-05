Скандалы: Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd не говорит по-голландски

«Европейские» экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, закупленные московскими властями, оказались китайскими и неточными

Московские власти купили сотни тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу и утверждают, что они произведены в Нидерландах и отличаются высокой точностью. На самом деле речь идет о ребрендинге китайских тестов, точность которых довольно невысока: от их закупки уже отказался ряд европейских стран, выяснили журналисты-расследователи «Важных историй» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

С середины апреля в России массово внедряются экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, которые определяют наличие в крови иммуноглобулинов, показывающих, болеет ли человек сейчас или болел раньше. Для выявления больных коронавирусом правительство Москвы закупило сотни тысяч импортных тестов Biozek Medical, отправив их в больницы города для тестирования как медперсонала, так и пациентов. По сообщению столичных властей, всего за несколько дней тестирование прошли более 175 тыс. граждан и 50 тыс. медиков.

Biozek также стали использовать и в других регионах России, в том числе в Ленинградской области и республике Коми, а также в частных клиниках. Российский дистрибьютор этих тестов, компания «Биотэк», сообщает на своем сайте, что их точность составляет 92%. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что эта тест-система была произведена в Голландии и показала очень хорошие результаты. Недавно тест Biozek получил и официальное удостоверение Росздравнадзора.

Однако журналисты выяснили, что эти тесты на самом деле производятся в Китае компанией Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd и крайне неточно определяют наличие антител к коронавирусу в первые недели болезни. Так, в конце марта житель Северной Македонии Роджер Зекировски прошел «голландский» экспресс-тест на антитела, который не выявил признаков коронавируса. Однако три дня спустя мужчина попал в реанимацию и вскоре умер от коронавируса. При этом врачи поверили результатам «голландского» теста и не стали изолировать мужчину: после его смерти 72 медработника, контактировавшие с ним, были вынуждены отправиться на карантин, а 10 заразились коронавирусом.

Экспресс-тест Biozek вывела на рынок компания Inzek International Trading BV, зарегистрированная в Нидерландах. Однако более дотошное исследование показало, что Biozek является ребрендингом китайского изделия производства компании Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd. Несколько недель назад от этого теста из-за недостаточной точности отказались в Великобритании, однако после ребрендинга покупатели поверили в «европейское качество» и стали скупать сотни тысяч этих тестов по всему миру. По словам генерального директора Inzek International Trading Зеки Хамида, компания уже продала более 1,6 млн наборов: крупнейшими покупателями тестов стали Индонезия, Россия, Нидерланды, Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак.

Существующие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу работают быстро, однако имеют значительную погрешность и не дают точного результата, о чем предупреждают и российские специалисты. В самом начале пандемии в Европе эти тесты доставлялись из Китая и были крайне востребованы. Однако после того, как выяснилось, что китайские тесты допускают много ошибок, некоторые страны начали отказываться от уже закупленных партий. Например, Испания забраковала все поставленные ей тесты производства Shenzhen Bioeasy Biotechnology, когда выяснилось, что их точность не превышает 30%. А Бельгия и вовсе запретила продажи и использование экспресс-тестов на своей территории, чтобы не сбивать граждан с толку.

После череды скандалов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила специальный бюллетень, в котором призвала отказаться от любого использования экспресс-тестов на антитела в диагностических целях. По мнению ВОЗ, эти тесты годятся для эпидемиологических исследований, чтобы попробовать понять, сколько людей уже переболело на той или иной территории. Однако использовать их в качестве единственного источника определения диагноза нельзя.

В начале апреля правительство Великобритании отменило масштабную закупку тестов от Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd после того, как исследование Оксфордского университета пришло к выводу, что китайские экспресс-системы не соответствуют стандартам надежной индивидуальной диагностики. В Испании исследование показало, что во время второй недели болезни чувствительность теста от Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd составляет в среднем 47%. Хотя точность теста повышалась со временем и он почти не ошибался на пациентах, заболевших коронавирусом за месяц до обследования, соответствующего предупреждения о временном «зазоре» в инструкции нет.

Между тем в России уже появилось множество предложений о продаже экспресс-тестов в частные руки, в том числе и через компанию «Биотэк». Дистрибьюторы перепродают их на рынке со значительной наценкой — от двух до 3,5 тысяч рублей за штуку при отпускной цене чуть более 400 рублей. За сколько купили эти тесты московские власти, неизвестно.

