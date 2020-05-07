Суточное число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило количество госпитализированных

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07.05.2020, 13:16, Новости дня

Число перенесших коронавирус выписанных пациентов в Москве за сутки превысило число госпитализаций с этим диагнозом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне, сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история», – сказал Собянин, передает ТАСС.

В то же время градоначальник подчеркнул, что «пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению». «Мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Одновременно открывая какие-то производства, делая какие-то послабления, понимаем, что можно получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации», – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились рекордное число пациентов – 769 человек, общее число выздоровевших достигло 9227 человек. В то же время за минувшие сутки в РФ подтвердили 11 231 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания.

В среду Собянин сообщил, что в столице с 12 мая планируется разрешить полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий. Решение градоначальника поддержал президент Владимир Путин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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