Нобелевский лауреат назвал сроки создания вакцины от коронавируса

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07.05.2020, 13:16, Новости дня

Вакцина против COVID-19 при самом благоприятном сценарии развития событий может быть доступна уже в сентябре, сообщил австралийский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1996 год Питер Доэрти.

Как информирует телеканал Sky News, ученые исследовательского института Дженнер при Оксфордском университете начали приспосабливать одну из вакцин, ранее использующуюся против коронавируса респираторного синдрома (MERS-CoV) для борьбы с новым типом коронавируса. К концу июня ученые хотят протестировать вакцину более чем на 6 тыс. добровольцев.

По мнению Доэрти, испытания, проводимые университетом Оксфорда, имеют перспективу.

«Единственный способ по-настоящему протестировать (вакцину), это ввести ее как можно большему числу людей, пока она представляется безопасной и защищающей людей, чтобы проверить, противостоит ли она (вирусу)», – передает РИА «Новости» слова Доэрти.

«Британцы уже организовали (работу), я думаю, чтобы получить 60 млн доз этой вакцины, и ее смогут начать вводить людям уже в сентябре… Все зависит от того, будет ли она работать и будет ли она безопасной», – добавил он.

Напомним, в РФ решили изучить вакцину от полиомиелита для профилактики коронавируса.



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