Мнение: Зачем Собянин запретил школьникам учиться?

07.05.2020, 13:15, Разное

Знакомые учителя рассказали, что у них отменили «дистанционное обучение» на весь период майских праздников. Типа – красота, гуляем! Я, признаться, даже не поверил, стал переспрашивать – как так? Почему отменили?! Кто – ваш директор?

Да почему ж, говорят, директор? Сам Собянин отменил, Указом, в рамках «борьбы с коронавирусом». Типа, Путин «самоизоляцию» продлил ведь до 11 мая? Ну а Собянин, значит, конкретизировал – отменил заодно «дистанционку» в школах. Так-то, конечно, учебных дней в начале мая было кот наплакал – только 6, 7 и 8 мая – но добрый мэр и их, значит, похерил. Так что отдыхаем от оболтусов на самом законном основании!

Тут я вообще впал в ступор – подвела привычка во всем искать хоть какую-то логику. Ну никак не мог я понять, как можно под соусом «борьбы с коронавирусом» отменять ДИСТАНЦИОННЫЕ занятия в школах! Это ведь нонсенс какой-то! Неужто Раковой доложили, что чудовищный вирус научился проникать в детские носоглотки непосредственно с экранов планшетов?! Но это ведь и для Раковой должно быть чересчур!

Грешным делом я даже подумал, что старые подруги что-то все ж перепутали и ссылаются на какой-то несуществующий документ. Полез искать Указ. И – нашел! Вот он – «Указ мэра Москвы от 28 апреля 2020 года № 51-УМ». Читаем – и находим: пункт 3.4. «…обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 г. по 11 мая 2020 г. (включительно)».

Всё так! И никаких обоснований – а какого, собственно, рожна? И тут ведь надо еще понимать суть бюрократического волапюка: когда аж целый мэр в Указе пишет «приостанавливается» – это на самом деле для ВСЕХ школ Москвы означает строгий ЗАПРЕТ. Не дай бог кто ослушается.

Интрига, однако! Думаю, каждый здравомыслящий человек понимает, что запрет «дистанционки» во всех столичных школах «на период до 11 мая включительно» может быть связан с чем угодно, но уж никак не с коронавирусом. То есть тут уже явное лукавство – вставили в Указ о мерах по борьбе с эпидемией меру, никакого отношения к борьбе с эпидемией не имеющую (да еще присыпали ветками – засунули в какой-то «пункт 3.4» отдельным абзацем снизу, хитрецы!) Но тогда, естественно, встает вопрос – а зачем же в таком случае пошли на столь потенциально скандальную меру, как взять да отменить три учебных дня под явно надуманным предлогом у всех детей 12-миллионного мегаполиса?

Я еще поговорил с учителями. И вот какая удивительная картина открывается.

Судя по всему, речь на самом деле идет о крахе самой идеи «дистанционного обучения» в московских школах. Крахе, который сама мэрия сквозь зубы признала – но, по обыкновению, не спешит делиться выводами с общественностью. По слухам, Департамент образования Москвы завален жалобами от родителей на «неправильную дистанционку» – дескать, это безобразие, моему ребенку никто ничего не объясняет, это профанация, дают страницы учебника, номера заданий – и делай как хочешь, оболтус ничего не понимает, пристает к нам…

Если «по чесноку», то суть проблемы проста. Она ровно та же, что и с системой здравоохранения. Злополучная «оптимизация» была ведь везде и со всеми. В системе образования она привела к тому, что учителям приходится работать с классами по 30-40 человек. Они и до всяких эпидемий, работая «очно», жаловались, что им крайне тяжело управляться с классами таких размеров, что в таких условиях даже за простой дисциплиной следить трудно, а уж о том, чтобы уделять внимание каждому ученику, и думать смешно.

Что же получается, когда для учителя каждый ученик – маленький квадратик на совсем не безразмерном экране учительского ноутбука? Простая вещь – учитель вообще теряет всякий контроль над классом. И… пускает дело на самотек. Большая часть учеников в такой ситуации учиться вообще перестает, ну а меньшая – самая ответственная – не получив никаких объяснений «в виртуальном классе», идет за хоть какими-то разъяснениями… к родителям, сидящим тут же, на карантине. Мамаши и папаши, давно и думать забывшие про школьную программу, внезапно и массово осознают себя репетиторами, причем сразу по всем предметам… Они, естественно, взвыли – и их мощный вой уже доносится до мэрии.

То есть, если совсем коротко: учителей не хватает. Для «дистанционки» – точно: для нее в классах должно быть человек по 10, не больше. Та же проблема, что и с врачами. «Дооптимизировались».

Поэтому, как прознали учителя, у мэрии план такой: с 12 мая «дистанционное обучение» в школах возобновить, а уже с 15 мая… просто закончить учебный год к чертовой матери. Ну, типа – как-то он уже с марта все равно пошел наперекосяк – так и что тянуть?

Круто, ничего не скажешь. В общем, да – «коронавирус высветил многие застарелые проблемы».