 

Компания HMD Global собирается выпустить смартфон Nokia 6.3 на базе Snapdragon 670/675

07.05.2020, 13:09, Разное

Компания HMD Global планирует выпустить смартфон среднего уровня. От инсайдеров стало известно, что устройство будет продаваться на рынке под названием Nokia 6.3 и функционировать на базе Snapdragon 670/675.
Смартфон Nokia 6.3 будет работать на базе процессора Snapdragon 670 или 675. Первый из них будет 8-ядерным Kryo 360, который имеет тактовую частоту до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 615. Второй получит 8-ядерный Kryo 460, имеющий частоту до 2,0 ГГц и графический блок Adreno 612. Аппарат оснастят экраном PureDisplay с небольшим вырезом в верхней части, где разместят одинарную фронтальную камеру с разрешением 16 Мп. Основная камера представляет собой четверной блок с оптикой Zeiss.

Разработчики не стали уточнять разрешение данных сенсоров. Отсутствует информация и о конфигурации памяти нового смартфона. Однако официальная презентация Nokia 6.3 назначена на третью четверть 2020 года. Смартфон не предназначен для работы в сетях пятого поколения. Стоит отметить, что в первом квартале 202 года HMD Global реализовали лишь примерно 1,7 млн устройств. Если исчислять в годовой отгрузке, то продажи снизились на 45,2 %.



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