Врач Антон Родионов рассказал о самой «страшной» особенности COVID-19

07.05.2020, 13:09, Разное

Доцентом лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова Антоном Родионовым было сделано заявление об особенностях COVID-19. Самой «страшной» из них специалист считает отсутствие реально действующего лечения.

Антон Родионов подчеркнул, что, как кардиолог, он может помочь каждому пациенту, а на течение коронавируса повлиять уже не способен. Медик отмечает, что рекомендуемые антибиотики, противовирусные и противомалярийные препараты показывают невысокую эффективность. В случае возникновения дыхательной недостаточности пациенту дают кислородную подушку, но такой способ врач не считает лечением. При тяжелых формах заболевания человека подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, однако в такой ситуации прогнозы неутешительны.

По мнению медика Антона Родионова, протекание заболевания, скорее всего, зависит от трех факторов: вирусной нагрузки, иммунного ответа и генетических особенностей человека. Профилактические меры, а именно мытье и дезинфекция рук, использование масок способны уменьшить вирусную нагрузку – количество полученных человеком вирусных частиц. Однако на работу иммунной системы и на генетику человека никак невозможно повлиять.