Швейцарские ученые нашли новое лекарство от коронавируса

07.05.2020, 13:09, Разное

Медики из Швейцарии рассказали о том, что им удалось найти новое лекарство от коронавируса. В пресс-службе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) появилась информация о антиандрогенных препаратах, блокирующих выработку тестостерона, но при этом снижающих риски заражения.

Ранее профессор Университета Лугано Андреа Алимонти утверждал, что коронавирус чаще всего поражает лиц мужского пола из-за особенностей работы их половых органов. В исследовании принимали участие респонденты из Венеции с онкологическими болезнями. Оказалось, что люди с небольшим количеством тестостерона умирали от COVID-19 в четыре-пять раз реже по сравнению с другими зараженными пациентами.

Медики полагают, что это происходило из-за снижения концентрации белка TMPRSS2. Он принимает непосредственное участие в развитии опухолей предстательной железы, но и способствует распространению коронавируса в мужском организме. При приеме антиандрогенных препаратов тестостерон вырабатывается в меньших количествах, но и уровень TMPRSS2 снижается аналогичным образом.