 

Россиянам предложили почтить память героев войны акцией «Свет Победы»

07.05.2020, 13:08, Новости дня

Mail.ru Group запустил акцию «Свет Победы», которая предлагает 9 мая зажечь у окна фонарик или свечу, тем самым почтив память героев войны в режиме самоизоляции.

Чтобы принять участие в акции, достаточно в 21.50 подойти к окну, зажечь фонарик, лампу или свечу. Через десять минут огни из окон соединятся с праздничным салютом в одно целое, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

В штаб-квартире Mail.ru Group на Ленинградском проспекте также зажгутся небольшие огоньки в память о событиях истории Великой Отечественной Войны.

Это не первый онлайн-проект, реализованный компанией в период пандемии. В соцсетях «Одноклассниках» и «ВКонтакте» россияне смогут присоединиться к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит онлайн. 

На страницах соцсетей пользователи смогут загрузить фотографии своих родных и рассказать их историю.



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