Грузия пошла на ускоренную отмену карантинных мер

07.05.2020, 13:08, Новости дня

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия, «благодаря хорошим действиям врачей и эпидемиологической ситуации» с 11 мая «ускоренно откроет некоторые секторы экономики», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Так, по его словам, «открываются все виды производства и магазины, исключая молы и объекты, торгующие одеждой и обувью».

Также с 11 мая откроются въезды и выезды в Тбилиси, закрытые в апреле.

С 1 июля Грузия будет готова принимать иностранных туристов.

В Грузии коронавирусом заболело 615 человек, выздоровело 275, скончались девять.