 

Путин заявил о вечной благодарности героям Великой Отечественной войны

07.05.2020, 13:08, Новости дня

Народ должен быть вечно благодарен героям Великой Отечественной войны, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма, посвященного 75-летию Победы.

«Мы должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны», – сказал Путин в эфире «России 24», где был показан анонс фильма «Война за память», передает РИА «Новости».

В 2020 году готовились масштабные торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы, но из-за распространения коронавируса они были перенесены. 9 мая все же состоится пролет авиации, онлайн пройдет акция «Бессмертный полк», состоятся праздничные салюты.

Сам Путин 9 мая возложит цветы к вечному огню в Москве, откуда обратится к россиянам.



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